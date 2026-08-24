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Mulher de Lito Sousa diz que família aguarda 1ª entrevista para elegibilidade em estudo nos EUA

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Mila Seidl, mulher de Lito Sousa, do canal "Aviões e Músicas", afirmou que a família aguarda para esta semana a primeira entrevista para elegibilidade dele em estudo em Nashville, nos EUA, sobre a doença de Creutzfeldt-Jakob, com a qual foi diagnosticado. A nova atualização foi publicada nas redes sociais no domingo, 23.

"Talvez a gente tenha essa semana já, tem que ser rápido, na verdade, uma primeira entrevista para ver se ele é elegível em um dos estudos em Nashville. Então, eles vão ver se ele seria elegível", explicou.

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Mila esclarece que o médico deles também está em contato com a equipe da Mayo Clinic. "Passando os relatórios médicos para eles", disse ela.

"A gente ainda não conseguiu nada mais concreto com o pessoal da Europa. Esse é o (estudo) mais importante. Porque estão na fase 3. É remédio no braço mesmo. Não tem placebo. Esse seria muito bom", acrescentou. A resposta, porém, é de que novos participantes não estão sendo recrutados no momento.

Ela aproveitou o vídeo para esclarecer informações relacionadas com Harvard. Mila disse que a instituição vai abrir uma nova lista de espera em 20 de outubro.

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"Tenho visto algumas fake news e gostaria de corrigir algumas delas aqui. "Estamos correndo muito atrás aqui por conta própria, né? O Lito tem muita relevância. Muitas pessoas que gostam dele estão, de fato, ajudando a gente ir para a frente com isso", disse ela.

"Tem muitas matérias falando que o Lito está na lista de espera para Harvard. Não é isso. Eles vão abrir em 20 de outubro e falaram que poderiam avaliar se ele seria elegível para participar", complementou.

Por meio do vídeo, Mila também esclareceu que falou brevemente com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. "Eu falei rapidamente com o ministro no WhatsApp, mas a gente não avançou em nada também. Ele perguntou se tinha algum remédio, alguma coisa e tudo mais, mas de fato não tem nada aqui no Brasil", relatou.

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"De fato, ele perguntou se estava tudo bem e se estava precisando de alguma coisa. Mas ele também não consegue ajudar em nada aqui dentro (do Brasil)", acrescentou ela.

No fim do vídeo, Mila compartilhou que está confiante com o avanço das próximas etapas.

"Espero que a gente comece essa semana com o pé direito. Que a gente consiga avançar. O primeiro problema é entrar em algum desses grupos, ser elegível. Vamos ver se a gente passa nesse pre-screening que é essa entrevista preliminar", finalizou.

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No sábado, 22, Mila disse que o youtuber será liberado nos próximos dias para continuar seu tratamento em casa.

Recentemente, a família de Lito também fez uma publicação em seu perfil no Instagram afirmando que "o conteúdo não vai parar" nas páginas oficiais do influenciador, e destacando que até o momento cerca de 2,5 mil e-mails com sugestões de estudos de potenciais tratamentos à doença de Creutzfeldt-Jakob, que hoje não tem cura.

Mobilização

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Ainda no domingo, Mila usou o Instagram para expor ofícios enviados ao Governo Federal. Na publicação, ela destacou medidas urgentes diplomáticas e cobrou investimentos em pesquisas científicas.

"Agradeço ao meu Estado do RJ que abraçou a causa para cobrarmos do Governo Federal, Itamaraty, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) medidas urgentes diplomáticas para garantir ao Lito o direito constitucional à vida. Se há uma chance, ela deve ser garantida e assegurada! Invistam em pesquisa, pois qualquer um pode ser acometido por doenças raras", disse. Procurados, os órgãos citados não se manifestaram.

Creutzfeldt-Jakob, a doença que Lito tem

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Conhecido por seus conteúdos ligados ao mundo da aviação e participações em podcasts e programas de TV, Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob recentemente.

Trata-se de uma condição neurodegenerativa causada pelo acúmulo de príons, como são chamadas algumas proteínas anormais, no cérebro de uma pessoa, desencadeando uma reação em cadeia que compromete proteínas saudáveis e prejudica neurônios, podendo levar à morte das células.

A doença de Creutzfeldt-Jakob pode causar problemas e alterações motoras, de coordenação, de visão, de memória, comportamento e outras funções cognitivas. O diagnóstico é considerado raro. Clique aqui para ler mais sobre o tema.

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DOENÇA DEGENERATIVA ELEGIBILIDADE EUA Lito Sousa tratamento
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