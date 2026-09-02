Mulher de Lito Sousa compartilha frase motivacional: '1% de chance ainda é uma chance'

A mulher do influenciador Lito Sousa, Mila Seidl, compartilhou uma mensagem motivacional nas redes sociais na segunda-feira, 31. "1% de chance ainda é uma chance, lute", afirma a publicação compartilhada por Mila no Instagram, com aviões ao fundo.

Lito está internado após ser diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ), condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento para a condição, e os cuidados disponíveis são voltados ao controle dos sintomas.

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No domingo, 30, Mila afirmou em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, que está negociando com uma empresa de biotecnologia para o uso de um medicamento experimental.

"Eu não posso falar o nome da empresa agora, mas a gente talvez consiga alguma coisa. O Lito talvez seja a primeira pessoa a testar esse medicamento. Ele já foi testado in vitro, em peixes e macacos. A gente está disposto a assumir esse risco e tentar ter um desfecho diferente", afirmou.

Na semana passada, Mila revelou, por meio das redes sociais, as negativas que receberam após tentarem incluir Lito em pesquisas internacionais que já estão em andamento. A Ionis Pharmaceuticals e o Broad Institute chegaram a se manifestar por conta das milhares de mensagens que receberam cobrando ajuda para o influenciador.

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"Não sou negacionista e sei que é uma doença grave. Mas ouvimos de médicos que, se conseguirmos acesso aos remédios do estudo, talvez seja possível pausar o avanço da doença. Por isso solicitamos apoio de órgãos como o Ministério da Saúde", disse Mila durante a entrevista.

O Ministério da Saúde formalizou um pedido para que Lito seja incluído na fase inicial de testes de um estudo clínico em Harvard, nos Estados Unidos. O Itamaraty também mobilizou embaixadas brasileiras em países onde existem ensaios clínicos relacionados à doença na tentativa de obter a inclusão do influenciador em estudos experimentais.

Diagnóstico após sintomas neurológicos

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Lito descobriu a doença depois de ter sido diagnosticado com câncer de próstata há cerca de quatro meses. Enquanto organizava o tratamento, Lito começou a apresentar sintomas neurológicos atípicos. Ele percebeu uma perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos enquanto digitava roteiros para o canal, que evoluiu para dormência e falta de coordenação.

O influenciador procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e passou por uma série de exames até receber o diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob. Recentemente, o influenciador relatou uma melhora nos movimentos da mão esquerda. Em um vídeo publicado nas redes sociais, contou que a mão, antes praticamente parada, voltou a realizar alguns movimentos durante a internação.

"Essa minha mão que está aqui do lado esquerdo, meio parada, ela não conseguia se mexer e hoje ela já está fazendo movimentos. Então, eu não desisto, como o Palmeiras não desiste. No primeiro movimento que ela fez aqui no hospital mesmo, eu falei para quem estava vendo, de olhos esbugalhados: 'Aqui é Palmeiras, p...'", afirmou, citando seu time de futebol.