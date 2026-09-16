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Mulher de Lito diz que 'perdeu o direito de ficar doente' e alerta para síndrome do cuidador

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Mila Seidl, mulher do mecânico de aviões e influenciador Lito Sousa, desabafou nesta quarta-feira, 16, sobre como tem lidado com a condição de saúde do marido. Lito foi diagnosticado recentemente com a doença de Creutzfeldt-Jakob, que é degenerativa, e passa por um tratamento experimental.

"Eu perdi o direito de ficar doente, e inclusive de morrer, por causa do meu filho, do trabalho e de tudo mais. Eu estava ficando doente, emocionalmente e com algumas coisas também físicas. Não tem como não ficar. E a verdade é que eu não posso (ficar doente)", comentou Seidl nesta quarta, nas redes sociais.

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Mila relatou ter sido alertada da "síndrome do cuidador" pela equipe de médicos e psicólogos do hospital no qual o marido faz tratamento - de que a pessoa que cuida de alguém doente pode ter a saúde comprometida também, por não poder dormir ou se alimentar direito e ter a carga emocional. "A gente não tem opção, né? Ou é enfrentar, ou é enfrentar. Então, a gente vai enfrentar", disse Mila.

Na terça-feira, 15, Seidl havia relatado que o filho dela e de Lito havia lhe perguntado se estava doente. Segundo ela, o menino Malone, de sete anos, não entendeu porque ela não estava maquiada, com cabelo ou unhas feitas como era o comum antes e por isso fez a pergunta.

No mesmo dia, Mila também agradeceu aos amigos de Lito, à Receita Federal e à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) pelo papel em liberar e buscar o remédio experimental com o qual Lito está sendo tratado. O medicamento está em fase pré-clínica e ainda não há estudos clínicos formalmente iniciados em seres humanos para avaliar seu uso contra a doença, segundo a Anvisa.

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Lito foi diagnosticado com a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma condição neurodegenerativa rara causada por proteínas chamadas príons. A doença pode provocar demência, desordem cerebral, tremores e perda de habilidades motoras. Atualmente, não há tratamento disponível para a condição, e os cuidados são voltados ao controle dos sintomas.

Antes do diagnóstico, Lito havia descoberto um câncer de próstata. Enquanto organizava o tratamento, começou a apresentar sintomas neurológicos, entre eles a perda progressiva do controle motor do braço e da mão esquerdos. Ele procurou atendimento no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, e passou por exames até receber o diagnóstico de Creutzfeldt-Jakob.

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LITO SOUSA/DOENÇA RARA/TRATAMENTO/CUIDADORA
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