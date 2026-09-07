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ACIDENTE

Mulher de 64 anos morre e homem fica ferido após ataque de touro em festival na Espanha

Vítima chegou a receber os primeiros socorros, mas faleceu enquanto era transferida para um helicóptero de resgate

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Mulher de 64 anos morre e homem fica ferido após ataque de touro em festival na Espanha
Autor O acidente aconteceu em um festival na Espanha - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Uma mulher de 64 anos morreu e um homem ficou ferido no último sábado (5) após serem atacados por um touro durante uma corrida tradicional na cidade de Ayna, localizada na província de Albacete, na Espanha. A idosa chegou a ser socorrida pelas equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos provocados pela investida do animal.

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Imagens que circulam pelas redes sociais registraram a dinâmica do acidente. A vítima estava do lado de fora da estrutura de proteção montada para o evento quando foi surpreendida. O touro correu em sua direção e a encurralou violentamente contra uma parede. Algumas pessoas que acompanhavam a festa intervieram rapidamente e tentaram afastar o animal para impedir a continuidade do ataque. Logo após a ação dos populares, o touro deixou o local.

Os serviços de emergência foram acionados por volta das 10h55 e prestaram os primeiros socorros à mulher ainda no perímetro do evento. Diante da gravidade dos ferimentos, a equipe médica solicitou o apoio de um helicóptero de resgate para realizar a transferência da paciente. Apesar dos esforços para mantê-la estável, a idosa faleceu durante o deslocamento da ambulância até o heliponto. Não foram divulgadas atualizações sobre o estado de saúde do homem que também ficou ferido.

Como consequência da tragédia, a Câmara Municipal de Ayna decidiu suspender todos os eventos e atividades festivas que estavam programados para o restante do sábado, em sinal de luto e respeito à vítima.

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Ataque de Touro Ayna espanha incidente festival notícias locais
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