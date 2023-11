Mulher de 56 anos é encontrada morta em quarto de motel

Siga o TNOnline no Google News

A Delegacia de Polícia de Olímpia, interior de São Paulo, investiga a morte de uma mulher de 56 anos, identificada como Silvia Mírian Angelo Ramos. O corpo dela foi localizado com sinais de estrangulamento em um quarto de motel. Trabalhadores do local relataram às autoridades que o suspeito do crime teria fugido pelos fundos do estabelecimento.

De acordo com as informações da polícia, Silvia teria acionado um carro de aplicativo para levá-la até o motel. No caminho, ela teria pedido que a motorista voltasse ao local para buscá-la horas depois.

O motorista de app retornou ao local no horário combinado, porém, não conseguiu entrar em contato com Silvia. Por conta disso, decidiu comunicar os funcionários do estabelecimento, que, ao irem ao quarto da vítima, a encontraram morta.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada e constatou a morte da mulher. O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para recolher o corpo dela.

As investigações apontam que o autor do crime teria levado o celular de Silvia, o que impossibilita ter acesso a eventuais mensagens trocadas entre os dois enquanto combinavam o encontro no motel.

