Mulher de 53 anos morre ao ser arrastada por enxurrada; vídeo

O sepultamentos de Claudia acontece às 16h desta quinta-feira (29)

As fortes chuvas que assolam São Paulo causaram a morte de uma mulher, de 53 anos, nessa quarta-feira (28). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a vítima, identificada como Claudia Maria Guerreiro, foi arrastada por uma enxurrada na Rua Thiago Caruso, em São Carlos, durante um temporal. (Assista abaixo)

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, a morte de Claudia foi registrada como acidental. O caso aconteceu quando a vítima, que não era conhecida na vizinhança, foi cruzar a rua no momento da chuva, desequilibrou-se ao pisar em um buraco e foi arrastada pela enxurrada.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que a mulher foi arrastada pela água até entrar debaixo de um veículo modelo Monza. Assista:



A vítima fatal era uma professora aposentada e natural de Dois Córregos (SP), cidade que fica a 102 km de São Carlos.



O corpo de Claudia será velado em Dois Córregos a partir das 14h e o enterro está previsto para as 16h no Cemitério Municipal.

Segundo a Defesa Civil, choveu 241 milímetros na quarta-feira durante a manhã e à tarde. A chuva alagou o Centro da cidade, cobriu e arrastou carros.

Com informações do G1.

