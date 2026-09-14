Mulher de 40 anos morre por sarampo nos EUA; é o 3º caso registrado na Pensilvânia em 2026

Uma mulher de 40 anos morreu de complicações associadas ao sarampo na Pensilvânia, a terceira morte no Estado este ano envolvendo o vírus. O óbito foi anunciado pelo legista do Condado de Jefferson, Greg Furlong, em uma postagem no Facebook na qual ele chamou a morte de "relacionada ao sarampo".

A postagem não identificou a mulher além de mencioná-la como residente do Condado de Jefferson, uma área rural cerca de 80 quilômetros a nordeste de Pittsburgh.

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"Esta é uma perda devastadora para a família e um lembrete infeliz de que o sarampo pode ser uma doença grave e potencialmente fatal", disse Furlong na postagem.

A postagem não informou se a mulher foi vacinada contra o sarampo. Nenhuma outra informação sobre o caso seria divulgada, afirmou.

As duas mortes anteriores relacionadas ao sarampo na Pensilvânia envolveram bebês. Ambas ocorreram em agosto e um legista relatou que o próprio vírus causou uma das mortes.

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Um dos bebês, um menino, morreu logo após o nascimento devido a uma ruptura do baço. O menino tinha sarampo que não contribuiu para a ruptura, de acordo com o legista do Condado de Lancaster, Dr. Stephen Diamantoni.

Em vez disso, o sarampo foi listado como uma "condição significativa" no momento da morte.

A outra bebê, uma menina de 6 semanas com um defeito genético que a deixava altamente vulnerável a infecções, morreu devido ao sarampo, disse Diamantoni à Associated Press.

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A menina nasceu com uma condição chamada microcefalia letal amish que causa uma cabeça anormalmente pequena e cérebro subdesenvolvido. Crianças com a condição geralmente vivem 6 meses ou menos.

A primeira dose da vacina contra o sarampo é geralmente administrada a bebês por volta de 1 ano de idade, o que significa que nenhum dos bebês tinha idade suficiente para ser vacinado.

Até sexta-feira, 11, a Pensilvânia tinha 676 casos de sarampo em 37 dos 67 condados do estado. Destes casos, 124 envolveram hospitalizações e quatro pessoas que foram vacinadas contra o sarampo, de acordo com o Departamento de Saúde da Pensilvânia.

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As três mortes relacionadas ao sarampo relatadas por autoridades estaduais e locais até domingo não coincidiam com os números dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, que não mostravam tais mortes este ano.

"O Centro Nacional de Estatísticas de Saúde (NCHS) atualmente não possui registros de morte de 2026 que indiquem que o sarampo é a causa subjacente", dizia o site do CDC no domingo.

O governador democrata da Pensilvânia, Josh Shapiro, e a administração do presidente republicano Donald Trump entraram em conflito sobre os detalhes das duas mortes anteriores no estado. Fonte: Associated Press.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.