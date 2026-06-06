Mulher de 37 anos que fingia ter 12 aplicou golpes em sete estados, aponta polícia

A mulher de 37 anos que foi presa em Santa Catarina após se passar por uma menina de 12 anos aplicou o mesmo golpe em pelo menos sete estados brasileiros ao longo de 15 anos. Indiciada por estelionato e falsa identidade, a mulher confessou à Polícia Civil catarinense nesta semana que utilizou a mesma farsa para enganar pessoas no Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Ceará. A revelação é um desdobramento do caso que chocou a cidade de Joinville, onde a suspeita conseguiu viver por 14 meses como filha adotiva de uma família antes de ser finalmente descoberta.

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O histórico de crimes da falsa adolescente cruza o país e revela um padrão de comportamento consistente. Em todas as ocorrências, o modo de agir era idêntico: ela se apresentava como uma menor de idade em situação de vulnerabilidade, alegando ter fugido de sua cidade natal por conta de abusos sofridos. Usando nomes falsos e declarando sempre ter menos de 18 anos, ela conseguia acionar redes de proteção, ser abrigada por instituições ou acolhida de forma irregular por famílias. As autoridades confirmaram que as fraudes vêm de longa data. Em 2010, ela acionou o sistema de saúde de Natal, no Rio Grande do Norte, afirmando ter 13 anos. Mais tarde, em 2021, chegou a enganar autoridades e foi alocada em um abrigo para menores em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, estado onde cumpriu seis meses de prisão preventiva por estelionato após a farsa ser descoberta por perícia.

O episódio que levou à sua prisão mais recente ocorreu no Norte catarinense. Apresentando-se como Gabriele, ela comoveu um casal e passou a receber tratamento de filha na residência. Durante o período em que manteve a mentira, a mulher chegou a ganhar uma festa para comemorar os supostos 12 anos de idade e recebeu tratamentos médicos e estéticos. A farsa desmoronou apenas neste mês, quando parentes da família acolhedora passaram a desconfiar das atitudes e do desenvolvimento físico da menina. A polícia ainda investiga outras duas passagens da mulher por Santa Catarina, incluindo uma internação no Hospital Infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis, no ano de 2023, ocasião em que médicos encontraram diversas agulhas em seu abdômen por meio de exames de raio-x.

Atualmente, ela encontra-se presa preventivamente em Joinville. A Justiça autorizou a realização de um exame psiquiátrico para avaliar as condições mentais da suspeita, um procedimento que já havia sido solicitado anteriormente pelo Ministério Público de Santa Catarina em outras ocasiões, mas sem sucesso. A defesa da investigada informou que prefere aguardar os resultados dessa avaliação clínica, cuja data ainda não foi definida, para se pronunciar de forma mais aprofundada sobre as conclusões do inquérito policial e a longa série de infrações cometidas no Brasil.

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