Mulher de 37 anos passa mal durante treino em academia e morre

Antes de desmaiar, Michelle disse que não estava se sentindo bem

Uma mulher passou mal no meio de uma série de exercícios físicos em uma academia de crossfit, em Anápolis, Goiás, e morreu logo na sequência. A equipe de reportagem do G1 conversou com o proprietário do estabelecimento, Douglas Alves, que informou que a vítima desmaiou pouco tempo depois de dizer que não estava se sentindo bem.

De acordo com Douglas, assim que a mulher, identificada como Michelle Gomes dos Santos, de 37 anos, ficou desacordada, ele ligou para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e chamou dois alunos da academia que são médicos. O caso foi registrado por volta das 17h da última terça-feira (11).

“Os alunos chegaram mais rápido do que o Samu, que demorou 30 minutos. Eles tentaram reanimá-la com uma massagem cardíaca até o Samu chegar”, detalhou Alves.

Apesar de todos os esforços, os profissionais de saúde não obtiveram êxito em reanimar Michelle. A aluna morreu ainda no local.

Os socorristas do Samu puderam apenas constatar o óbito da mulher.

A academia utilizou as redes sociais para prestar uma homenagem a Michelle. Na publicação eles ressaltam que “seu sorriso sempre estará em nossas lembranças”.

fonte: Reprodução/Redes Sociais A academia prestou uma homenagem à aluna

Com informações do G1.

