Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
ESTELIONATO

Mulher de 37 anos é “adotada” após fingir ter 12, ganha festa de aniversário e acaba presa em SC

Ela conseguiu convencer a família de que era uma adolescente vítima de maus-tratos no Pará; entenda

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.06.2026, 09:13:21 Editado em 03.06.2026, 09:13:16
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher de 37 anos é “adotada” após fingir ter 12, ganha festa de aniversário e acaba presa em SC
Autor Foto: Polícia Civil

A mulher de 37 anos presa em Joinville, no Norte de Santa Catarina, após admitir que fingia ser uma adolescente de 12 anos, chegou a ser acolhida como integrante da família que a recebeu e até ganhou uma festa de aniversário durante o período em que viveu na residência. O caso é investigado pela Polícia Civil, e ela foi detida sob suspeita de falsa identidade e estelionato.

📰LEIA MAIS: Falso cliente furta celular de vendedor durante entrega em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo as investigações, a suspeita utilizava o nome “Gabriele” e conseguiu convencer a família de que era uma adolescente vítima de maus-tratos no Pará. Sensibilizados com a história, os moradores a acolheram em casa por cerca de 14 meses e passaram a tratá-la como filha.

Durante o período em que viveu com a família, a mulher recebeu diversos cuidados e benefícios. Conforme relatado pela polícia, ela ganhou um quarto decorado com brinquedos e itens infantis, além de presentes e até medicamentos para emagrecimento.

A descoberta ocorreu após familiares da casa receberem denúncias e procurarem a polícia. A investigação revelou que a mulher já teria aplicado golpes semelhantes em outros estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com o delegado Rodrigo Bueno Gusso, a suspeita chegou até a família após procurar uma igreja da cidade afirmando ter fugido de situações de violência e abuso. Sem apresentar documentos, ela foi acolhida inicialmente pela comunidade religiosa, que passou a ajudá-la financeiramente. A família envolvida também frequentava a mesma igreja.

Para sustentar o personagem, a mulher alegava possuir autismo e outros problemas de saúde. Segundo a polícia, ela dizia que a aparência mais adulta seria consequência do uso forçado de hormônios durante a infância, supostamente em situações de abuso.

As investigações apontam ainda que ela adotava comportamentos infantilizados, utilizando chupetas, mamadeiras e objetos para dormir. Conforme o delegado, a suspeita também simulava crises emocionais e afinava a voz para reforçar a imagem de adolescente vulnerável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outro ponto destacado pela polícia é que a falsa adolescente nunca frequentou a escola durante o período em que viveu com a família. Segundo o relato dos investigadores, ela dizia ter medo de ser localizada pelo suposto pai agressor caso fosse matriculada em uma instituição de ensino.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
adoção de identidade ESTELIONATO falsa identidade golpes joinville polícia civil
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV