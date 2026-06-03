Mulher de 37 anos é “adotada” após fingir ter 12, ganha festa de aniversário e acaba presa em SC

A mulher de 37 anos presa em Joinville, no Norte de Santa Catarina, após admitir que fingia ser uma adolescente de 12 anos, chegou a ser acolhida como integrante da família que a recebeu e até ganhou uma festa de aniversário durante o período em que viveu na residência. O caso é investigado pela Polícia Civil, e ela foi detida sob suspeita de falsa identidade e estelionato.

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Segundo as investigações, a suspeita utilizava o nome “Gabriele” e conseguiu convencer a família de que era uma adolescente vítima de maus-tratos no Pará. Sensibilizados com a história, os moradores a acolheram em casa por cerca de 14 meses e passaram a tratá-la como filha.

Durante o período em que viveu com a família, a mulher recebeu diversos cuidados e benefícios. Conforme relatado pela polícia, ela ganhou um quarto decorado com brinquedos e itens infantis, além de presentes e até medicamentos para emagrecimento.

A descoberta ocorreu após familiares da casa receberem denúncias e procurarem a polícia. A investigação revelou que a mulher já teria aplicado golpes semelhantes em outros estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul.

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De acordo com o delegado Rodrigo Bueno Gusso, a suspeita chegou até a família após procurar uma igreja da cidade afirmando ter fugido de situações de violência e abuso. Sem apresentar documentos, ela foi acolhida inicialmente pela comunidade religiosa, que passou a ajudá-la financeiramente. A família envolvida também frequentava a mesma igreja.

Para sustentar o personagem, a mulher alegava possuir autismo e outros problemas de saúde. Segundo a polícia, ela dizia que a aparência mais adulta seria consequência do uso forçado de hormônios durante a infância, supostamente em situações de abuso.

As investigações apontam ainda que ela adotava comportamentos infantilizados, utilizando chupetas, mamadeiras e objetos para dormir. Conforme o delegado, a suspeita também simulava crises emocionais e afinava a voz para reforçar a imagem de adolescente vulnerável.

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Outro ponto destacado pela polícia é que a falsa adolescente nunca frequentou a escola durante o período em que viveu com a família. Segundo o relato dos investigadores, ela dizia ter medo de ser localizada pelo suposto pai agressor caso fosse matriculada em uma instituição de ensino.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

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