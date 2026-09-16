Mulher de 29 anos é morta a marteladas na frente do pai; ex-companheiro é suspeito

A jovem Rose Garcia, de 29 anos, foi assassinada a golpes de martelo dentro de sua própria residência na manhã da última segunda-feira (14), no município de Caucaia, localizado na Região Metropolitana de Fortaleza (CE). O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, que não aceitava o término do relacionamento ocorrido há cerca de quatro anos. O casal tinha um filho em comum.

- LEIA MAIS: Seleção brasileira feminina confirma amistosos contra Argentina e Japão no fim do ano

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O crime ocorreu após Rose retornar para a residência onde morava com o pai, o filho e um irmão, depois de ter levado a criança para a escola e ter ido à academia. De acordo com relatos de pessoas próximas, o ex-companheiro, que atuava como guia turístico na região, invadiu o imóvel antes da chegada de Rose e amarrou o pai dela. Ao chegar ao local, a vítima foi rendida, amordaçada e atingida com golpes na cabeça. O pai da jovem presenciou a agressão fatal, mas conseguiu escapar do imóvel sem sofrer ferimentos corporais.

Testemunhas relataram que Rose tentava evitar qualquer tipo de contato com o ex-companheiro devido ao envolvimento dele com uma organização criminosa local. O homem já possui antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa, além de ser investigado por suspeita de participação no tráfico de drogas em Caucaia.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) assumiu as investigações e trata o caso como feminicídio. As forças de segurança já identificaram o suspeito e realizam diligências na região para localizar e prender o homem, que continua foragido.