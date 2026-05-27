Mulher de 27 anos morre após parada cardíaca durante lipoaspiração

A jovem Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu nesta terça-feira (26) após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento estético no Hospital IMO, localizado no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A paciente era submetida a uma cirurgia de lipoaspiração com enxertia glútea quando o quadro de saúde se agravou subitamente no bloco cirúrgico.

-LEIA MAIS: Perseguição na PR-218 termina com apreensão de 50 kg de droga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o boletim de ocorrência, a principal hipótese levantada pela equipe médica para explicar a complicação fatal é de que a jovem tenha sofrido uma embolia pulmonar no decorrer da intervenção.

Os profissionais de saúde relataram aos policiais militares que Bárbara começou a apresentar alterações na capnografia, um exame de monitoramento contínuo da ventilação pulmonar, durante uma das etapas da cirurgia. Logo na sequência dessa piora respiratória, foi constatada a parada cardíaca, que culminou no óbito da paciente a despeito das manobras de reanimação.

Com informações do Metrópoles