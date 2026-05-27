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Mulher de 27 anos morre após parada cardíaca durante lipoaspiração

A paciente era submetida a uma cirurgia de lipoaspiração com enxertia glútea quando o quadro de saúde se agravou subitamente no bloco cirúrgico

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.05.2026, 10:18:12 Editado em 27.05.2026, 10:18:08
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Mulher de 27 anos morre após parada cardíaca durante lipoaspiração
Autor Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos - Foto: Reprodução/Redes sociais

A jovem Bárbara Laura Souza Félix, de 27 anos, morreu nesta terça-feira (26) após sofrer uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento estético no Hospital IMO, localizado no bairro Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A paciente era submetida a uma cirurgia de lipoaspiração com enxertia glútea quando o quadro de saúde se agravou subitamente no bloco cirúrgico.

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De acordo com o boletim de ocorrência, a principal hipótese levantada pela equipe médica para explicar a complicação fatal é de que a jovem tenha sofrido uma embolia pulmonar no decorrer da intervenção.

Os profissionais de saúde relataram aos policiais militares que Bárbara começou a apresentar alterações na capnografia, um exame de monitoramento contínuo da ventilação pulmonar, durante uma das etapas da cirurgia. Logo na sequência dessa piora respiratória, foi constatada a parada cardíaca, que culminou no óbito da paciente a despeito das manobras de reanimação.

Com informações do Metrópoles

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