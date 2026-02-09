Mulher de 27 anos morre após entrar em piscina contaminada de academia

O que seria apenas mais uma manhã de treino terminou em tragédia para a família de Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, aluna da academia C4 Gym, localizada na zona leste de São Paulo. A jovem morreu após passar mal durante uma aula de natação, logo após entrar na piscina. O caso é investigado como possível contaminação da água.

Ativa e saudável, Juliana estava acompanhada do marido, Vinícius de Oliveira, quando apresentou os primeiros sinais de mal-estar ainda durante a atividade. De acordo com relatos, o casal chegou a informar o professor responsável sobre os sintomas.

Mesmo debilitados, os dois optaram por buscar atendimento médico por meios próprios e se dirigiram ao Hospital Santa Helena, em Santo André. Na unidade, Juliana sofreu uma parada cardíaca e morreu. Vinícius foi internado em estado grave.

Além do casal, outras duas pessoas precisaram de atendimento médico após utilizarem a mesma piscina. Entre elas está um adolescente que apresentou dificuldade respiratória e foi levado pelo pai ao Hospital Vila Alpina, na zona leste da capital.

A ocorrência levantou a suspeita de vazamento de cloro ou de outro gás químico no sistema da piscina. O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de sábado, mas encontrou a academia fechada, o que impediu a avaliação imediata do local.

Na manhã de domingo, equipes retornaram ao endereço e arrombaram a porta para acesso ao interior do estabelecimento, que passou a ser periciado pela Polícia Civil. Amostras da água devem ser recolhidas para análise laboratorial.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Santo André, que apura as circunstâncias do possível vazamento, além de eventual falha na manutenção ou negligência por parte da academia.

Até o fechamento desta edição, a C4 Gym não havia se manifestado oficialmente sobre o ocorrido.

Informações: Metrópoles

