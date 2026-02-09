Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
TRAGÉDIA

Mulher de 27 anos morre após entrar em piscina contaminada de academia

A ocorrência levantou a suspeita de vazamento de produtos químicos na água; entenda

Escrito por Da Redação
Publicado em 09.02.2026, 10:21:20 Editado em 09.02.2026, 10:21:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher de 27 anos morre após entrar em piscina contaminada de academia
Autor Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, aluna da academia C4 Gym - Foto: Reprodução

O que seria apenas mais uma manhã de treino terminou em tragédia para a família de Juliana Faustino Bassetto, de 27 anos, aluna da academia C4 Gym, localizada na zona leste de São Paulo. A jovem morreu após passar mal durante uma aula de natação, logo após entrar na piscina. O caso é investigado como possível contaminação da água.

→ Leia mais: Criança de 4 anos morre em acidente com máquina agrícola em Pitanga

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Ativa e saudável, Juliana estava acompanhada do marido, Vinícius de Oliveira, quando apresentou os primeiros sinais de mal-estar ainda durante a atividade. De acordo com relatos, o casal chegou a informar o professor responsável sobre os sintomas.

Mesmo debilitados, os dois optaram por buscar atendimento médico por meios próprios e se dirigiram ao Hospital Santa Helena, em Santo André. Na unidade, Juliana sofreu uma parada cardíaca e morreu. Vinícius foi internado em estado grave.

Além do casal, outras duas pessoas precisaram de atendimento médico após utilizarem a mesma piscina. Entre elas está um adolescente que apresentou dificuldade respiratória e foi levado pelo pai ao Hospital Vila Alpina, na zona leste da capital.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ocorrência levantou a suspeita de vazamento de cloro ou de outro gás químico no sistema da piscina. O Corpo de Bombeiros foi acionado na noite de sábado, mas encontrou a academia fechada, o que impediu a avaliação imediata do local.

Na manhã de domingo, equipes retornaram ao endereço e arrombaram a porta para acesso ao interior do estabelecimento, que passou a ser periciado pela Polícia Civil. Amostras da água devem ser recolhidas para análise laboratorial.

O caso foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia de Santo André, que apura as circunstâncias do possível vazamento, além de eventual falha na manutenção ou negligência por parte da academia.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Até o fechamento desta edição, a C4 Gym não havia se manifestado oficialmente sobre o ocorrido.

Informações: Metrópoles

📲Clique aqui para entrar no nosso grupo do WhatsApp e receber nossas notícias em primeira mão

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Academia contaminação investigação Natação SAÚDE tragédia
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline