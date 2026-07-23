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TRAGÉDIA

Mulher de 26 anos morre após BMW rodar na pista e bater contra caminhão em SC

Vítima viajava sozinha quando o carro foi arrastado por 31 metros após o impacto em rodovia

Escrito por Da Redação
Publicado em 23.07.2026, 17:47:56 Editado em 23.07.2026, 17:47:50
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Mulher de 26 anos morre após BMW rodar na pista e bater contra caminhão em SC
Autor Brenda viajava sozinha, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente - Foto: Corpo de Bombeiros/SC e Redes Sociais

Uma mulher de 26 anos, identificada como Brenda Kwitschal, morreu na última quarta-feira (22) após o carro que dirigia, uma BMW, rodar na pista e colidir contra um caminhão na rodovia SC-418, em São Bento do Sul, no Norte de Santa Catarina. O veículo invadiu a faixa contrária e, com a força do impacto, foi arrastado por 31 metros até parar embaixo da carreta.

-LEIA MAIS: Motociclista morre após pneu furar durante ultrapassagem na BR-369 em Londrina

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De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, Brenda viajava sozinha, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. Para a remoção do corpo das ferragens, os socorristas precisaram utilizar maquinário especializado de desencarceramento. O motorista do caminhão envolvido na batida saiu ileso. O resgate e o registro da ocorrência mobilizaram de forma conjunta as equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As causas exatas e a dinâmica do acidente seguem em apuração pelas autoridades rodoviárias.

Brenda deixa dois filhos pequenos e o marido Lucas Correa, com quem dividia a rotina e o trabalho em uma loja de assistência de celulares. Ele utilizou as redes sociais para confirmar a perda, compartilhar fotos da família e prestar uma última homenagem à companheira. Em sua publicação, o marido destacou que a vida ao lado dela foi "espetacular", afirmando estar sem chão com a tragédia, mas prometendo que a esposa jamais será esquecida pela família.

A cerimônia de despedida e cremação ocorreu na tarde desta quinta-feira (23), no Crematório Catarinense, na cidade de Joinville.

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