Mulher de 26 anos é assassinada pelo ex-namorado dentro do carro em SP

Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher e violência doméstica. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

Uma mulher de 26 anos foi assassinada pelo ex-namorado na noite desta quinta-feira, 17, no Jardim Cachoeira, na zona norte da capital paulista. Yasmin de Souza Macedo e Wesley dos Santos Gomes, também de 26 anos, haviam terminado recentemente um relacionamento de cerca de um ano, segundo a família da vítima. De acordo com a polícia, após o crime, Wesley se matou.

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Segundo o boletim de ocorrência, o irmão de Yasmin, de 17 anos, voltava do trabalho para casa quando percebeu o carro de Wesley estacionado na rua onde morava. O adolescente se aproximou do veículo, que estava com a porta do passageiro aberta, e ouviu um disparo.

Em seguida, viu a irmã cair ferida para fora do carro. Logo depois, ouviu um segundo disparo e encontrou Wesley ferido dentro do veículo. O adolescente correu para casa e pediu ajuda aos familiares. Yasmin foi socorrida pela mãe e levada ao Hospital da Cachoeirinha. Wesley também foi socorrido e encaminhado ao Hospital do Mandaqui.

Apesar do atendimento médico, os dois não resistiram aos ferimentos e morreram.

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Ainda de acordo com o boletim, o casal já vinha brigando, e Wesley ameaçava se matar caso Yasmin não permanecesse com ele.

Procurada, a Secretaria da Segurança Pública informou que a arma de fogo foi apreendida e que a perícia foi acionada. O caso foi registrado como feminicídio, posse ou porte ilegal de arma de fogo e suicídio na 4ª DDM Norte.