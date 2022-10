Mulher de 20 anos é encontrada morta enrolada em saco plástico

Da Redação

O corpo de Kailane Fagundes da Silva, de 20 anos, que estava desaparecida desde o dia 30 de setembro, foi encontrado envolto em um saco de plástico preto enterrado em uma área de mata, na Rua Walter Becker, no bairro Colônia Santana, em São José, na Grande Florianópolis.

Conforme a Polícia Militar (PM), o corpo foi encontrado por volta das 15h30 desta quinta-feira (13). Ainda conforme a ocorrência, Kailane possuía passagens policiais por desaparecimento de pessoa.

A motivação e autoria do crime são desconhecidas. A investigação segue com a Divisão de Investigação Criminal (DIC) da Polícia Civil. A organização suspeita que o homicídio possa ter ligação com facção criminosa.

Nas redes sociais, o nome da vítima vinha sendo pesquisado desde o seu desaparecimento. Os internautas prestaram apoio à família. “Obrigado a todos pelas orações e compartilhamento”, escreveu a irmã de Kailane.

Conforme informações postadas nas redes sociais, a jovem saiu de casa na sexta-feira (30/09), dizendo que iria à casa de uma amiga no município de Santo Amaro da Imperatriz. A família entrou em contato com a amiga que informou que Kailane havia ido embora no mesmo dia. Desde então os familiares e amigos da vítima não conseguiram mais contato com a jovem.

As informações são do site ND+.

