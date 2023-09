Mulher dá rasteira e derruba suspeito de tentar roubar a loja dela

As imagens do circuito de segurança foram divulgadas nesta segunda

Uma empresária tomou uma atitude corajosa e mandou um homem suspeito de ter tentado roubar a loja dela para o chão após aplicar uma rasteira nele. O fato ocorreu no último sábado (23), em Ribeirão Preto, São Paulo, e foi registrado por uma câmera de segurança. (Assista abaixo)

Por meio das imagens, é possível ver a chegada de dois assaltantes ao estabelecimento comercial. Após pouco tempo, eles saem correndo da loja, e a dona do local vai atrás.

A empreendedora, identificada como Samanta Bertoni, usou as redes sociais para falar sobre o episódio. Conforme relatado por ela, os vizinhos a ajudaram a interceptar os ladrões.

Um deles conseguir fugir, e o outro voltou em direção à mulher. Foi quando ela resolveu aplicar a rasteira.



"Se eu fosse de frente com ele, seria perigoso ele me empurrar, e eu cair e me machucar. Foi na hora que eu fiz aquele trem que nem sei o que fiz. Mas foi coisa de louco. Daí já encheu de gente na rua."

Depois de cair no asfalto, o suspeito se levantou e ainda tentou fugir, mas foi imobilizado por outras pessoas que estavam no local até a chegada da polícia.

Ele foi preso, enquanto o outro homem conseguiu fugir. Nada foi levado da loja.

Confira:

Não reagir



Samanta aproveitou as redes sociais para alertar as pessoas sobre sua ação. "Nunca, em hipótese alguma, vocês façam isso. Bati de frente, poderia ter levado um tiro, jamais reajam a assalto nenhum", completou.

Com informações do G1.

