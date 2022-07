Mulher dá à luz trigêmeos 10 meses após ser mãe de gêmeos em SC

Da Redação

O parto aconteceu no Hospital Azambuja na terça-feira (12)

Uma mulher deu à luz trigêmeos em Brusque, no Vale do Itajaí, 10 meses após ser mãe de gêmeos. Aline da Silva Costa, de 28 anos, e Elisandro Antunes, de 32, são de Criciúma, mas foram encaminhados ao Hospital Azambuja, onde o parto aconteceu na terça-feira (12). Com o nascimento, o casal passa a ter 9 filhos, sendo que um deles é enteado de Aline.

A mulher disse que não desconfiava da gestação, pois ainda amamentava os filhos mais novos, mas a descobriu após sentir um desconforto e procurar ajuda médica. “O médico pediu alguns exames, entre eles o de urina, e não sinalizou gravidez. Foi então que eu pedi um ultrassom e apareceu. Para mim foi um choque, trigêmeos! Meu marido ficou todo faceiro”, relata Aline.

Aline conta que enfrentou alguns desafios na gestação, como pressão alta e diabetes gestacional. Ela ficou internada por algum tempo no Hospital Materno-Infantil Santa Catarina, em Criciúma, e foi até Brusque por falta de vagas disponíveis para acolher bebês em tratamento intensivo.

O parto foi realizado pelo médico Getúlio de Almeida, que atua há mais de 30 anos como obstetra no na unidade. O primeiro bebê a nascer foi Vitor Hugo, com 2,090kg e 46 centímetros, às 8h03. Victor chegou ao mundo com 2,100kg e 47 centímetros, às 8h05. Já Valentim nasceu com 2,270kg e 48 centímetros, às 8h09.

* Com informações G1/Santa Cararina

