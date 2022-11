Mulher dá à luz gêmeos de embriões congelados há 30 anos

Da Redação

Um casal norte-americano realizou o sonho de se tornarem pais novamente

Um casal norte-americano realizou o sonho de se tornarem pais novamente após os filhos gêmeos nascerem em 31 de outubro. Segundo o site Daily Mail, os bebês foram gerados 30 anos depois de seus embriões terem sido congelados. Especialistas acreditam ser um novo recorde mundial. Com informações de Maire Claire.

Rachel e Phillip Ridgeway conceberam Lydia e Timothy Ridgeway a um mês. "Há algo incompreensível nisso", brincou Philip. "De certa forma, eles são nossos filhos mais velhos, embora sejam nossos filhos menores." O casal também é pa de mais quatro filhos, de 8 anos, 6, 3 e 2, mas nenhum foi concebido por meio de fertilização in vitro ou de doadores.

De acordo com a publicação, os embriões foram congelados para um casal anônimo em abril de 1992 que estava passando por fertilização in vitro e usando um doador de óvulos de 34 anos. O marido estava na casa dos 50 anos. Eles ficaram armazenados em nitrogênio líquido a -128º C em um laboratório de fertilização na costa oeste dos Estados Unidos até 2007, quando o casal os doou ao Centro Nacional de Doação de Embriões em Knoxville, Tennessee.

Os cinco embriões foram descongelados em 28 de fevereiro e três eram viáveis. Rachel optou por transferir os três. No entanto, dois deles foram fecundados com sucesso. Segundo estudos, cerca de 25% a 40% dos embriões congelados resultam em um nascimento. Apesar da duração do armazenamento dos embriões, o nitrogênio líquido pode preservá-los por décadas.

Segundo o especialista em fertilidade, Dr. Jim Toner, "um óvulo ou embrião armazenado em nitrogênio líquido não envelhece". O diretor de marketing e desenvolvimento do Centro Nacional de Doação de Embriões, Mark Mellinger, afirma que "este é um novo recorde para fecundação de um embrião congelado por mais tempo resultando em um nascimento".

Antes dos gêmeos , o recordista anterior de embrião mais velho era Molly Gibson, que nasceu em 2020 de um embrião congelado por 25 anos. Sua mãe Tina, de 26 anos, brincou na época que seu filho era quase tão velho quanto ela.

