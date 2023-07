Mulher dá à luz gêmeas sem saber de gravidez e uma delas cai no vaso

Uma mulher teve uma surpresa na última quinta-feira (6) após sentir fortes dores em Inhumas, Goiás. Ela, que conversou com a equipe de reportagem do UOL, acreditou que estava com diarreia e por isso foi ao banheiro. Ao chegar no cômodo, descobriu que as dores abdominais se tratavam de uma gravidez.

A entrevistada deu à luz gêmeas sem saber que estava grávida, inclusive ela se encontrava na trigésima segunda semana de gestação.

A mulher procurou o banheiro e, no local, começou a sentir também uma forte dor na coluna. Por não conseguir se mexer, ligou rapidamente para o marido pedindo ajuda.

Quando o homem chegou na residência, a bolsa se rompeu. Ambos tiveram uma supressa, mas não puderam comemorar imediatamente, já que a mulher estava em trabalho de parto.

"Ele puxou [a bebê] e eu continuei sentindo muita dor. O filho da minha cunhada foi chamar o pessoal do postinho. Quando pensa que não, caiu alguma coisa dentro do vaso. Todo mundo pensou que era a placenta, eu não estava esperando nem o primeiro, imagina o segundo? A dor passou. O bombeiro chegou para me socorrer, eu me levantei para ir para a maca e caiu a placenta. Pensei: se isso é a placenta, o que caiu no vaso?'. Quando eu olho para o vaso, o segundo neném lá dentro", disse a mãe das meninas ao UOL.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou auxílio à ocorrência. Os socorristas retiram a segunda recém-nascida da privada e realizaram os procedimentos de reanimação na criança.

A mãe e as duas recém-nascidas foram levadas para um hospital local e encaminhadas para Goiânia.

