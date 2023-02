Mulher dá à luz a primeiro filho aos 52 anos e diz que amigos são avós

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Uma mulher de 52 anos deu à luz a seu primeiro filho aos 52 anos. Luise Hoehn, de Massachusetts, nos Estados Unidos, deu as boas-vindas ao pequeno Stellan no dia de Natal, após tentar engravidar por longos seis anos por meio de óvulos doados e fertilização in vitro. Agora, extremamente realizada, a norte-americana planeja ter o segundo herdeiro com o marido, Dean Biele, de 47 anos.

continua após publicidade .

Além disso, a trajetória de Luise para concretizar o sonho de ser mãe não foi fácil. Ela passou por seis tentativas frustradas de FIV e gastou US$ 200 mil, aproximadamente R$ 1 milhão, no processo. Os esforços dela para engravidar começaram aos 46 anos, quase uma década após o primeiro encontro com o marido.

-LEIA MAIS: Claudia Raia aproveita o carnaval ao lado do filho Luca: 'Grudadinhos'

continua após publicidade .

“Antes de conhecer Dean, eu nunca tinha encontrado alguém com quem eu quisesse constituir família. Eu tinha um trabalho gratificante como babá, ajudando a criar os filhos de outras pessoas”, relatou a mamãe de primeira viagem, conforme o tabloide britânico Daily Mail.



Apesar da idade, Luise diz que teve uma gravidez tranquila e com poucos sintomas, mas confessa ter ficado “excepcionalmente sonolenta” durante oito meses. Stellan veio ao mundo com 35 semanas, por meio de uma cesariana.

A norte-americana, que se arrepende de não ter congelado os óvulos na juventude e busca inspirar outras mulheres a não desistirem de seus sonhos ao relatar a própria história, planeja iniciar um novo processo de fertilização antes do fim deste ano, após seu corpo se recuperar completamente da cirurgia. “Meus amigos já são avós. Estamos apenas começando, mas há algo a ser dito sobre a experiência de vida. Estou confiante no que posso fazer e em nossas escolhas sobre como criaremos um filho”, acredita.

continua após publicidade .

Recentemente, outra mamãe madura deu o que falar ao dar à luz seu terceiro filho. A atriz brasileira Claudia Raia deu as boas-vindas a Luca em fevereiro, aos 56 anos.

As informações são do site Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News