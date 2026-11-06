Mulher compra apartamento em leilão em MG e encontra corpo da antiga moradora em cima da cama

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Uma mulher encontrou uma ossada humana na quinta-feira, 5, ao entrar no apartamento que havia comprado em um leilão em Pará de Minas, em Minas Gerais.

A suspeita é de que os restos mortais sejam da antiga proprietária do imóvel. O corpo dela, já em estágio avançado de decomposição, estaria no local há aproximadamente um ano. A Polícia Civil do Estado investiga o caso.

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A corporação apura a hipótese de que a morte tenha sido causada por intoxicação por medicamentos ou substâncias venenosas.

Em entrevista ao jornal local Patos Hoje, Kalina Poliana contou que arrematou o apartamento em um leilão no dia 9 de outubro e recebeu autorização do filho da antiga proprietária para entrar no imóvel após a compra.

Com a ajuda de um chaveiro, Kalina entrou no apartamento e encontrou o corpo em cima de uma cama. O Estadão procurou a Caixa Econômica Federal, responsável pelo imóvel, e aguarda retorno.

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Mulher teria dito que iria mudar de cidade

A polícia civil disse que o imóvel estava organizado, mas foram encontradas diversas cartas deixadas pela vítima. "A apuração preliminar indica que o corpo permaneceu no interior do apartamento por aproximadamente um ano", disse a corporação.

Ainda segundo os investigadores, no ano passado, a ex-proprietária havia relatado para vizinhos que se mudaria para Varjão de Minas, município localizado a cerca de 75 km de Patos de Minas.

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"A PCMG destaca que não constavam em seus registros informações ou boletins de ocorrência anteriores referentes ao desaparecimento da referida pessoa", escreveu.

Não foram constatadas lesões no corpo, que foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Amostras de material biológico coletadas serão enviadas para exames laboratoriais em Belo Horizonte.