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Mulher com sinais de espancamento é deixada morta em hospital

O caso é investigado pela Polícia Civil. Agentes solicitaram acesso às câmeras de segurança e apuram informações sobre o caso

Escrito por Da Redação
Publicado em 05.06.2026, 10:21:51 Editado em 05.06.2026, 10:21:47
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Mulher com sinais de espancamento é deixada morta em hospital
Autor O caso é investigado pela PCPB - Foto: OAB/PB

A Polícia Civil da Paraíba (PCPB) investiga uma morte suspeita em João Pessoa (PB). Segundo o Hospital Edson Ramalho, uma mulher sem vida e com sinais de espancamento deu entrada na casa de saúde na noite dessa quinta-feira (4/6).

- leia mais: Lore Improta relata drama após nascimento do segundo filho: "Estou sofrendo"

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O hospital fica na rua Lucena Neiva, no bairro Tambiá (Jardim 13 de Maio). Segundo a instituição, naquela noite, por volta das 21h, um homem deixou a mulher no local sob responsabilidade de funcionários e foi embora logo depois.

Ao passar por atendimento, os médicos constataram diversos hematomas no rosto da mulher e que ela já estava sem vida. O Hospital Edson Ramalho informou que ela não portava documentos.

O caso é investigado pela PCPB. Agentes solicitaram acesso às câmeras de segurança e apuram informações sobre o caso.

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“A Delegacia de Crimes contra a Pessoa (DCCPES) da Capital foi acionada. Foram solicitadas imagens das câmeras de segurança do hospital e um inquérito foi instaurado para investigar o caso”, informou a PCPB.

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DCCPES espancamento investigação criminal joão pessoa morte suspeita Polícia Civil da Paraíba
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