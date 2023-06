Mulher com 'maiores lábios do mundo' está à procura do amor verdadeiro

A influenciadora digital Andrea Ivanova, de 25 anos, conhecida por ter os "maiores lábios do mundo", está na pista para o amor, contudo, não é qualquer relacionamento que ela procura. A búlgara afirmou que está em busca de um amor verdadeiro e a pessoa que se envolver com ela deve aceitar uma condição: estar disposto a aceitar a sua aparência.

Através das redes sociais, Andrea disse que já recebeu mais de 30 injeções de ácido hialurônico e desembolsou cerca de R$ 50 mil para ter a "boca carnuda". Segundo o The Sun, desde 2018 a jovem tornou-se praticamente irreconhecível depois de passar pelos procedimentos estéticos e isso afetou sua vida amorosa.

Conforme a influenciadora, ninguém tenta se envolver com ela por conta de sua aparência. “Se eu tiver um relacionamento com alguém e ele me disser que se sente desconfortável ao andar na rua comigo ou em lugares públicos, então vamos terminar”, revelou Andrea.

Novos procedimentos

A influenciadora já passou por várias cirurgias plásticas, como, por exemplo, nos seios, mandíbula e queixo. Inclusive, ela já desembolsou cerca de R$ 92 mil por esse procedimentos.

Foto por Reprodução/Redes Sociais Antes e depois da transformação de Andrea

No entanto, Andrea não deseja parar por aí. A búlgara pretende ter "as maiores maçãs do rosto do mundo", e para isso já investiu pelo menos R$ 8,2 mil só nessa região.



“Eu recebi quatro injeções de ácido hialurônico nas minhas bochechas até agora, mas vou passar por mais duas dentro de uma semana. Para o processo de cicatrização, preciso evitar pressão forte no rosto por até três dias depois. Meu objetivo é modelá-los e obter um aumento significativo deles, mas é claro que também quero lábios maiores. Vou continuar com mais injeções em [ambos] para torná-los ainda maiores", disse ela ao The Sun.

