Mulher com gaze esquecida no intestino morre aos 39 anos

Camila Carvalho estava internada desde novembro

A mulher que teve uma gaze esquecida dentro de seu corpo após cirurgia realizada em outubro deste ano, Camila Carvalho Cabral, 39 anos, morreu nessa sexta-feira (30/12), no Distrito Federal. Conforme a mãe da vítima, Claudia de Carvalho Vieira da Silva, 55, a causa da morte foi por insuficiência múltipla de órgãos, choque séptico e complicação em cirurgia de histerectomia.

Camila morreu no Hospital Regional de Samambaia (HRSam). A cirurgia que retirou o útero da paciente foi realizada em 15 de outubro, no Hospital Daher do Lago Sul. Ela recebeu alta em 16 de outubro, mas poucos dias depois, logo após a retirada dos pontos em 4 de novembro, a mulher começou a passar mal.

“Era uma pessoa muito alegre. Muito sorridente. Cheia de vida e batalhadora. Uma guerreira que ficou 50 dias lutando pela vida dentro de uma UTI”, disse Cláudia. Em 15 de dezembro, durante entrevista ao Metrópoles, a mãe da vítima disse que o estado da filha era grave. Ela estava internada há 38 dias, em coma induzido, sob cuidados na unidade de terapia intensiva (UTI) do HRSam.

“Ela nunca chegou a sair do coma induzido. Não temos nem palavras. Estamos todos sem chão. A minha filha faleceu no dia do meu aniversário. Estou muito triste. Não tem nem como expressar”, lamentou a mãe.

Infecção

Camila foi internada no HRSam em novembro. Os médicos fizeram a assepsia na paciente, mas viram que, dois dias depois, a barriga de Camila estava muito inchada. “Ela foi para o centro cirúrgico em 9 de novembro. Abriram o abdômen. Ela estava cheia de fezes. Limparam tudo. Aí descobriram que o intestino dela estava perfurado e encontraram uma compressa de gaze dentro dela”, contou a mãe da vítima.

Desde a internação, a mulher passou por quatro cirurgias para a limpeza. A família registrou boletim de ocorrência na 10ª Delegacia de Polícia (PCDF). O caso é investigado como possível erro médico e lesão corporal culposa.

“Agora, não é só mais uma complicação. Eu perdi a minha filha. Estamos responsabilizando a equipe médica que realizou a cirurgia e esqueceu uma gaze dentro dela. Ninguém nunca se pronunciou em nada. Queremos Justiça e que o culpado seja responsabilizado”, desabafou Claudia.

nota do Hospital

O Metrópoles entrou em contato com o Daher para falar sobre o caso. O hospital enviou nota informando que paciente deixou a unidade em boas condições e sem queixas ou sinais de intercorrências. Segundo o comunicado, a unidade de saúde abriu sindicância interna, mas não foi encontrado qualquer registro de problema.

A instituição também declarou estar à disposição da Secretaria de Saúde e das autoridades competentes para qualquer esclarecimento.

Leia a nota completa:

"A referida paciente foi submetida à intervenção cirúrgica no Hospital Daher no dia 15 de outubro de 2022 e recebeu alta no dia 16 de outubro de 2022, em boas condições clínicas, sem queixas e ou sinais de intercorrências.

Tivemos notícia extraoficial de admissão da paciente em outro nosocômio, 23 dias após o procedimento cirúrgico inicial, por complicação tardia, onde continuou o tratamento. Instituímos sindicância interna na qual o prontuário e documentos médicos foram analisados e não foi encontrado registro de qualquer intercorrência.

oda a documentação foi colocada à disposição da Vigilância Sanitária e Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como continuam disponíveis aos órgãos de fiscalização pertinentes, para demais esclarecimentos ou eventuais perícias que se fizerem necessárias".

Hospital Daher Lago Sul

