Uma mulher com uma criança no colo e um homem caíram em uma cratera após uma calçada ceder nesta segunda-feira, 16, em Sumaré, no interior de São Paulo. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança de uma padaria.

Em nota, a Prefeitura de Sumaré informou que acionou a Defesa Civil para avaliar o afundamento do asfalto e adotar as providências necessárias.

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Segundo a Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), as vítimas receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) por volta das 11h e tiveram apenas escoriações leves.

As imagens mostram a mulher saindo da padaria, localizada na avenida da Amizade, com uma criança no colo. Em seguida, ela para conversar com uma pessoa que está dentro do estabelecimento.

Nesse momento, parte da calçada cede e provoca a queda das duas. Um homem que também passava pelo local caiu na cratera.

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A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) foi acionada para monitorar o trânsito no trecho, com o objetivo de garantir a segurança dos motoristas e orientar a circulação de veículos.

"Engenheiros das Secretarias Municipais de Obras e de Planejamento, equipes da Administração Regional e da Defesa Civil, além de representantes da BRK Ambiental, estão no local para averiguar as possíveis causas do problema e definir os reparos necessários", informou a prefeitura.

O Estadão entrou em contato com a BRK Ambiental, empresa de saneamento básico da cidade, e aguarda retorno.