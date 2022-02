Da Redação

Mulher coloca fogo no marido, se arrepende e aciona socorro

Uma mulher de 43 anos foi detida suspeita de atear fogo ao marido, de 42, na madrugada desta quarta-feira (2) em Ribeirão das Neves, Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar (PM) foi chamada quando a vítima e a mulher estavam em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O homem disse que chegou do trabalho e encontrou a esposa acordada. Eles começaram a discutir e um acusava o outro de traição. Em determinado momento, a mulher jogou álcool nele e ateou fogo. Ao vê-lo queimando, ela mesma apagou as chamas.

A vítima disse à polícia que eles têm discussões constantes, mas não imaginava que a mulher chegaria àquele ponto. O homem também negou tê-la ameaçado, ou ter sido violento, e se surpreendeu com a atitude dela.

Já a mulher, em um primeiro momento, disse à PM que foi um acidente. Na primeira versão, ela contou que estava cozinhando para o casal e ele chegou de forma sorrateira. Ao notar a presença de alguém na casa, ela, que estava com isqueiro e álcool nas mãos, fez um movimento brusco que resultou nas chamas.

Mas, de acordo com a polícia, algum tempo depois ela acabou contando que estava nervosa, jogou álcool no marido e ateou fogo. Ela disse não se recordar muito do sentimento e da vontade naquela hora e só se deu conta depois do que tinha feito. Ela disse que ajudou a apagar as chamas na vítima e acionou o socorro.

O homem sofreu queimaduras de segundo grau em 45% do corpo. As chamas atingiram o rosto, tórax e braços. Da UPA, ele seria transferido para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, que é referência no estado em tratamento de queimados. A PM deu voz de prisão à mulher. A Polícia Civil informou que a ocorrência foi recebida pela Central Estadual do Plantão Digital e ainda estava em andamento nesta manhã.

