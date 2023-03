Mulher choca ao revelar que deixa marido se relacionar com outras

Da Redação

Monica permite que o marido John tenha relação sexual com outras mulheres

Uma modelo sueca de 37 anos, causou a maior polêmica na internet após revelar que deixa o marido fazer sexo com outras mulheres enquanto ela limpa a casa.

A revelação foi feita por Monica Huldt durante entrevista ao canal do YouTube Love Don’t Judge (Vídeo acima). Ela disse que aceita que o marido John se relacione com outras, pois vive para agradar o companheiro. Assista o vídeo abaixo:

Monica e o marido vivem no Arizona, nos Estados Unidos. Ela se considera uma dona de casa tradicional e garante que 98% de seu dia gira em torno do marido John. Ela faz todas as tarefas domésticas enquanto ele trabalha e vive um estilo de vida de solteiro.

“Se você observar como todos os outros mamíferos fazem isso, normalmente o alfa consegue transar com todas as outras fêmeas”, explicou John.

Monica também revelou que sempre foi atraída por homens dominadores. “Eu sei em meu coração que ele me ama porque ele vem para casa para mim, ele cuida muito bem de mim”, finalizou.

As informações são do Ric Mais.

Assista o vídeo:

