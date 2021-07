Mulher chama pai e filho de “negrada do inferno”; vídeo

Da Redação

Uma mulher de 64 anos foi presa em flagrante, nesta quarta-feira (28), por injúria racial, em Taguatinga, no Distrito Federal. Pai e filho estavam na calçada, em frente a um shopping da região, quando a idosa passou por eles e iniciou as ofensas: "Negrada do inferno, vai pro raio que o parta".

No momento das agressões, o técnico em telecomunicação Alcides Jesus Santos, de 39 anos, filmava o pai, José Barbosa dos Santos, de 70 anos, em frente ao estabelecimento comercial. Eles voltavam de uma consulta médica, já que o idoso faz tratamento contra um câncer.

As imagens mostram que os dois comentavam sobre a pintura do edifício. José trabalha como pintor há mais de 40 anos. Nesse momento, a mulher passou e ofendeu pai e filho.

Uma policial militar à paisana passava pelo local e escutou o que a idosa disse.

"Você está doida?", questionou a agente quando notou o crime.

Em seguida, o vídeo mostra que a suspeita tentou fugir e agrediu a policial com um chute. Momentos depois, um militar do Corpo de Bombeiros que também viu a situação, ajudou a conter a agressora até a chegada dos policiais militares. O nome da mulher detida não foi divulgado. Ela foi presa e levada à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul.

O caso foi registrado como injúria racial e vias de fato, já que a mulher também agrediu a policial. Segundo a Polícia Civil, foi arbitrada fiança, mas a corporação não informou o valor e nem se a quantia foi paga pela suspeita. Já Alcides, uma das vítimas, contou à reportagem que a agressora foi liberada da delegacia após pagar R$ 1 mil.

Veja:

(Com informações, Extra)