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Mulher cai de moto de aplicativo e é atropelada por carro no mesmo instante; veja vídeo

Após atingir a vítima, o carro ainda a arrastou por alguns metros antes de parar completamente

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.06.2026, 11:03:24 Editado em 10.06.2026, 11:03:17
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Uma passageira de moto por aplicativo ficou ferida após cair do veículo e ser atropelada por um carro poucos segundos depois, em São Luís, no Maranhão. O acidente aconteceu na última sexta-feira (05) e foi registrado por câmeras de segurança.

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As imagens mostram a motocicleta trafegando pela avenida quando, ao passar pelo cruzamento, a mulher cai inesperadamente na pista. Logo atrás, um veículo chega a reduzir a velocidade e parar, mas outro automóvel que seguia pela via principal não consegue evitar a colisão.

Após atingir a vítima, o carro ainda a arrastou por alguns metros antes de parar completamente. A cena mobilizou pessoas que estavam nas proximidades e chamou a atenção do motociclista, que interrompeu a viagem e correu para prestar socorro à passageira.

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Testemunhas também auxiliaram no atendimento até a chegada das equipes de emergência. A mulher foi encaminhada para uma unidade de saúde da capital maranhense.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima nem detalhes sobre as circunstâncias que provocaram a queda da motocicleta.


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Mulher cai de moto de aplicativo e é atropelada por carro no mesmo instante; veja vídeo
AutorFoto: Reprodução

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acidente de transito câmeras de segurança emergências médicas moto por aplicativo São Luís vítima de atropelamento
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