Mulher atropela bandidos e salva marido de assalto, em SP

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Um dos criminosos ficou prensado entre a moto e um carro que estava estacionado na rua

Um homem foi salvo pela esposa de uma tentativa de assalto quando estava chegando em casa de moto na cidade de Santos, no Litoral de São Paulo. A mulher jogou o carro em cima dos criminosos e a ação foi flagrada por câmeras de monitoramento.

continua após publicidade .

O casal conta que havia saído de moto para buscar o carro em um lava-rápido. Na volta, o homem seguiu com a motocicleta e a mulher conduziu o veículo da família. Conforme informações apuradas nesta segunda-feira (03), o caso aconteceu em um dos bairros mais movimentados da cidade.

LEIA MAIS: Ídolo do boxe mundial morre aos 86 anos em São Paulo

continua após publicidade .

As vítimas relataram para a reportagem do g1 que foi no trajeto de volta que um carro preto, com quatro passageiros, parou ao lado da moto no semáforo e, quando o sinal abriu, seguiu o homem.

Dois homens desceram e correram em direção a vítima, que estava chegando em casa. Eles o abordaram e anunciaram o assalto. Os criminosos pediram a moto e um celular que tivesse um aplicativo para fazer PIX. A dupla chegou a ameaçar o homem com uma arma.





continua após publicidade .

A intervenção

Neste momento, a esposa do homem chegou com o carro da família e acelerou na direção dos criminosos. Um deles ficou prensado entre a moto e um carro que estava estacionado na rua. O outro assaltante conseguiu correr e fugir.

O assaltante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Santos e encaminhado para o hospital. Em seguida, ele foi levado para o 7º Departamento de Polícia da cidade, onde o caso foi registrado.





Fonte: Informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News