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Mulher ataca repórter da Record e tenta arrancar microfone durante gravação em SP

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O repórter Guilherme Gonçalves, da TV Record, foi agredido durante uma reportagem exibida no Cidade Alerta. O jornalista fazia a cobertura da morte do pecuarista João Roberto Bolelli, de 62 anos, quando uma mulher partiu para cima dele e tentou arrancar o microfone da emissora de suas mãos.

A confusão aconteceu em uma estrada próxima à propriedade rural onde o fazendeiro vivia, em Rifaina, no interior de São Paulo. A mulher, apontada como suposta parente do pecuarista, acusou a equipe de invadir uma área particular. Segundo as informações divulgadas sobre o episódio, no entanto, os profissionais estavam fora dos limites da fazenda.

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Procurada pelo Estadão, a Record não se manifestou sobre a agressão ao funcionário. O espaço permanece aberto.

Pecuarista era suspeito de matar ex-namorada

João Roberto Bolelli estava foragido havia cinco dias, desde que passou a ser procurado pela polícia por suspeita de matar a tiros a ex-namorada, Priscila Lacerda, de 24 anos. O corpo do pecuarista foi encontrado na propriedade onde ele morava, após o genro perceber um cheiro forte vindo de uma área de mata e localizar o cadáver.

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A polícia trabalha com três hipóteses para a morte: homicídio, possivelmente em retaliação ao assassinato de Priscila; suicídio; ou mal súbito, diante dos problemas de saúde que Bolelli enfrentava. Até o momento, não há uma conclusão sobre as circunstâncias da morte.

Priscila era videomaker e morava em Perdizes, em Minas Gerais. Ela foi até Rifaina acompanhada do irmão e de uma amiga para devolver uma caminhonete emprestada pelo pecuarista. De acordo com relatos de testemunhas, ele não teria aceitado o fim do relacionamento. A discussão também teria sido motivada pela suspeita de a jovem estar envolvida com outra pessoa.

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FEMINICÍDIO/EMPRESÁRIA/RIFAINA/PECUARISTA/FUGA/MORTE/ATAQUE/REPÓRTER
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