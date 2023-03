Mulher assassinada pelo filho postou foto com localização do bar; veja

Da Redação

Maria Cristina e Vinícius foram mortos pelo filho dela

Maria Cristina da Silva Garrido, de 53 anos, morta a tiros pelo próprio filho em um bar na zona norte de São Paulo, postou uma foto nas redes sociais com o marido, que também foi assassinado, duas horas antes do crime. Conhecidos da vítima acreditam o filho a encontrou depois de ela ter dado a localização na publicação.

O duplo assassinato ocorreu em um bar na Freguesia do Ó. Rafael Garrido, de 35 anos, responsável pelos disparos, tentou fugir após o crime, mas foi encontrado pela polícia algumas horas depois.

A foto publicada por Maria Cristina, juntamente com o marido, o advogado Vinícius Retek, de 49 anos, gerou mais de 180 comentários. Boa parte dos internautas comentou o perigo de pôr a localização na publicação.

“Provavelmente o assassino localizou os dois pela publicação. Acho um erro marcar a localização nos dias de hoje”, opinou Jana Freitas.

Deise Oliveira, que era conhecida da vítima, também concordou com o comentário e complementou: “Nunca sabemos a intenção de ninguém”.

Motivação do crime

O casal havia saído para se divertir, mas os dois acabaram mortos a tiros. Rafael atirou primeiro contra a mãe. O advogado chegou a tentar fugir, mas foi seguido pelo enteado e executado. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram a ação. — Veja o vídeo abaixo.

Conforme os agentes que atenderam a ocorrência, Rafael teria matado a mãe porque ela seria a suposta mandante do assassinato do pai dele, há alguns meses. Além disso, a mulher estaria lutando para conseguir a herança do ex-marido.



Após capturado, o homem foi levado para o 72º DP (Vila Penteado), também na zona norte de São Paulo, e indiciado por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e sem possibilidade de defesa das vítimas.

Com informações: R7

