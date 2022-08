Mulher apresenta sinais de demência após infestação de mofo

Da Redação

Além do problema cognitivo, a mulher sofreu com ganho excessivo de peso

Uma australiana, de 42 anos, apresentou declínio cognitivo após uma infestação de mofo. Conforme as informações do site News Australia, Amie Skilton já chegou a esquecer o próprio nome por conta do problema.

A mulher começou a apresentar sinais de demência porque ela faz parte de um raro grupo de pessoas vulneráveis às toxinas liberadas pelo bolor. Além disso, a toxina causa problemas inflamatórios e danos aos órgãos.

Há 5 anos, Amie participou de uma corrida de rua nos Estados e foi a partir daí que o problema começou. “Meu cérebro e meu corpo estavam bem. O primeiro sintoma que percebi foram alergias, alergias crônicas, e ganhei uns 10 kg do nada. Eu sou nutricionista e tive o mesmo peso a vida toda. Engordei 10 kg em questão de meses e tive uma fadiga muito ruim”, disse.

Na sequência, dificuldades cognitivas foram surgindo, como falta de concentração e perda de memória. “Não conseguia decidir o que vestir. Olhava para as roupas e ficava muito confusa. Até que um dia fui preencher um formulário, estava vendo o espaço para o meu nome e fiquei pensando: ‘Qual é mesmo?’. Eu fiquei olhando o espaço em branco e tentando lembrar”, declarou a australiana.

Skilton descobriu do que estava sofrendo somente quando foi ao neurologista, que a diagnosticou com Alzheimer inalatório desenvolvido por bolor encontrado sob carpete de casa.

Ela foi submetida a um tratamento e está saudável.

