Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Cotidiano
publicidade
CRIME

Mulher aluga casa pelo Airbnb, esvazia imóvel e vende os móveis em SC

Itens avaliados em R$ 17 mil foram vendidos para loja de usados; dono conseguiu recuperar os bens e mulher segue investigada

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Mulher aluga casa pelo Airbnb, esvazia imóvel e vende os móveis em SC
Autor Proprietário viu pela janela que imóvel havia sido esvaziado - Foto: Arquivo pessoal

Uma mulher que alugou uma residência pelo Airbnb em Balneário Rincão (SC) está sendo investigada pela Polícia Civil após furtar e vender todos os móveis do imóvel. A suspeita comercializou os itens para uma loja de usados por R$ 3,8 mil. O proprietário, que avalia o valor real dos bens em cerca de R$ 17 mil, conseguiu recuperar os pertences, mas a hóspede segue sem ser localizada pelas autoridades.

LEIA MAIS: Apucaranense quebra três recordes no Paranaense de Atletismo Sub-12

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A reserva, segundo o dono do imóvel, foi feita para a manhã de quarta-feira (23). A suspeita se apresentou como enfermeira de um hospital da região. O prazo final para a desocupação do local era até as 13h de quinta-feira. Sem obter respostas da inquilina após o horário combinado, o proprietário foi até a casa. Ao olhar pela janela, ele já percebeu que a residência havia sido esvaziada. Ele imediatamente acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência (BO).

De acordo com a Polícia Civil de Criciúma, a lista de itens furtados inclui duas camas box, quatro mesas de cabeceira, um sofá, três banquetas, um balcão de banheiro, uma televisão de 32 polegadas, uma geladeira e uma máquina lava e seca. Para conseguir retirar os objetos sem levantar suspeitas, a investigada contratou um caminhão de mudanças e informou aos vizinhos que era a nova proprietária do imóvel.

O dono da casa conseguiu rastrear seus pertences conversando com a vizinhança, o que o levou à foto do caminhão utilizado no crime. Os móveis foram localizados pouco tempo depois, por meio de uma publicação nas redes sociais de uma loja de usados ligada à família do motorista do frete.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao se dirigir ao estabelecimento para confirmar a presença dos objetos, o proprietário encontrou uma viatura policial estacionada nas proximidades e pediu auxílio. Os agentes intervieram e garantiram a devolução dos bens. O homem que havia comprado os móveis furtados foi autuado por receptação culposa, quando não há intenção prévia de adquirir produto originário de crime.

A polícia informou que a mulher investigada pelo crime de furto também é suspeita de aplicar golpes em outras vítimas, incluindo seus próprios familiares.

Em nota oficial, a plataforma Airbnb comunicou que a conta da hóspede foi suspensa enquanto o caso é investigado. Leia abaixo a nota completa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"O Airbnb suspendeu a conta do hóspede em questão enquanto apura o caso.

Toda reserva feita no Airbnb conta com a Proteção contra Danos ao Anfitrião, que cobre prejuízos causados aos anfitriões em até 3 milhões de dólares nos raros casos em que itens são danificados ou furtados durante uma estadia.

Além disso, o Airbnb tem uma equipe dedicada ao atendimento a autoridades públicas que também está à disposição para apoiar uma eventual investigação relacionada ao caso."

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Airbnb Balneário Rincão Furto golpes polícia civil receptação
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV