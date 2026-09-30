Mulher aluga casa pelo Airbnb, esvazia imóvel e vende os móveis em SC

Itens avaliados em R$ 17 mil foram vendidos para loja de usados; dono conseguiu recuperar os bens e mulher segue investigada

Uma mulher que alugou uma residência pelo Airbnb em Balneário Rincão (SC) está sendo investigada pela Polícia Civil após furtar e vender todos os móveis do imóvel. A suspeita comercializou os itens para uma loja de usados por R$ 3,8 mil. O proprietário, que avalia o valor real dos bens em cerca de R$ 17 mil, conseguiu recuperar os pertences, mas a hóspede segue sem ser localizada pelas autoridades.

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A reserva, segundo o dono do imóvel, foi feita para a manhã de quarta-feira (23). A suspeita se apresentou como enfermeira de um hospital da região. O prazo final para a desocupação do local era até as 13h de quinta-feira. Sem obter respostas da inquilina após o horário combinado, o proprietário foi até a casa. Ao olhar pela janela, ele já percebeu que a residência havia sido esvaziada. Ele imediatamente acionou a polícia e registrou um boletim de ocorrência (BO).

De acordo com a Polícia Civil de Criciúma, a lista de itens furtados inclui duas camas box, quatro mesas de cabeceira, um sofá, três banquetas, um balcão de banheiro, uma televisão de 32 polegadas, uma geladeira e uma máquina lava e seca. Para conseguir retirar os objetos sem levantar suspeitas, a investigada contratou um caminhão de mudanças e informou aos vizinhos que era a nova proprietária do imóvel.

O dono da casa conseguiu rastrear seus pertences conversando com a vizinhança, o que o levou à foto do caminhão utilizado no crime. Os móveis foram localizados pouco tempo depois, por meio de uma publicação nas redes sociais de uma loja de usados ligada à família do motorista do frete.

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Ao se dirigir ao estabelecimento para confirmar a presença dos objetos, o proprietário encontrou uma viatura policial estacionada nas proximidades e pediu auxílio. Os agentes intervieram e garantiram a devolução dos bens. O homem que havia comprado os móveis furtados foi autuado por receptação culposa, quando não há intenção prévia de adquirir produto originário de crime.

A polícia informou que a mulher investigada pelo crime de furto também é suspeita de aplicar golpes em outras vítimas, incluindo seus próprios familiares.

Em nota oficial, a plataforma Airbnb comunicou que a conta da hóspede foi suspensa enquanto o caso é investigado. Leia abaixo a nota completa.

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"O Airbnb suspendeu a conta do hóspede em questão enquanto apura o caso.

Toda reserva feita no Airbnb conta com a Proteção contra Danos ao Anfitrião, que cobre prejuízos causados aos anfitriões em até 3 milhões de dólares nos raros casos em que itens são danificados ou furtados durante uma estadia.

Além disso, o Airbnb tem uma equipe dedicada ao atendimento a autoridades públicas que também está à disposição para apoiar uma eventual investigação relacionada ao caso."