Mulher agredida por escutar samba sobre Exu perdeu visão de um olho

Bruna perdeu a visão do olho direito após ser atacada por um desconhecido

Uma cena de intolerância religiosa ficará marcada para sempre na memória e no corpo da manicure Bruna Domingues Vas, moradora de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. Ela perdeu a visão do olho direito num ataque de facão de um desconhecido, incomodado com o samba que ela escutada, enredo da Grande Rio, escola campeã do carnaval carioca, que homenageou este ano o Orixá Exu. O agressor está foragido há quase seis meses.

A vítima disse que bastou tocar o samba dentro de casa, para o agressor, que estava num bar do outro lado da rua, iniciar a confusão.

Cheguei lá e perguntei a ele qual era o problema. A gente estava no nosso horário, o porquê da ironia de falar se a gente era macumbeiro ou pagodeiro. Ali ele se exaltou e veio para cima de mim" - Bruna Domingues Vas,

“Ele já veio com facão e não queria saber aonde ia pegar e em quem ia pegar. Eu estava na calçada, foi na hora que eu passei, e o facão veio me acertar", relembra.

A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa recebeu 47 registros de intolerância no ano passado. Seguidores da umbanda e do candomblé são as principais vítimas desse gênero de violência.

fonte: reprodução/G1 Bruna perdeu a visão do olho direito após ser atacada por um desconhecido

Mas os responsáveis pelo estudo afirmam que na ampla maioria dos casos não há sequer registros formais nas delegacias.

Com informações do G1.

