Mulher acha filha morta e depois descobre que 2 netas estavam feridas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Polícia Civil investiga o caso

A morte de uma mulher de 23 anos e de suas duas filhas de 2 e 6 anos, em Rio Verde, cidade que fica a 189 quilômetros de Campo Grande, é investigada pela Polícia Civil. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (27). A suspeita é que a mãe das crianças matou as filhas e se suicidou em seguida.

continua após publicidade .

De acordo com a polícia, a avó das crianças foi até a casa da filha por volta da meia-noite e a encontrou morta. Durante o atendimento da Polícia Militar e do Samu, a mulher pediu que os agentes não fizessem barulho para não acordar as duas netas que dormiam no quarto ao lado.

-LEIA MAIS: Homem dispara contra o teto de apartamento e mata mulher que dormia

continua após publicidade .

Em seguida, conforme o boletim de ocorrência, a equipe do Samu percebeu que as meninas não respondiam aos chamados. As crianças estavam feridas e foram levadas para o hospital, mas não resistiram.

Ainda de acordo com o boletim, a avó não soube informar o que teria motivado o crime. A polícia fazia uma perícia no local na manhã desta quinta para tentar esclarecer o caso.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News