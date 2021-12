Da Redação

Mula sobe em telhado e bombeiros fazem resgate; veja

Neste domingo (12), uma mula foi encontrada em cima da laje de uma casa abandonada, localizada no Setor Sul do Gama, no Distrito Federal.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o animal estava agitado e com ferimentos nas patas e no nariz. Conforme a corporação, foi necessário o auxílio de um veterinário para sedá-la parcialmente antes de realizar o salvamento, que só ocorreu na tarde desta segunda (13/12). Confira o vídeo:

Pelas imagens divulgadas, é possível ver os militares arramando cordas em volta do corpo do animal para descê-lo do telhado.

O animal havia subido pela rampa de uma escada inacabada e não conseguiu descer pelo mesmo caminho. Após o resgate, a mula foi entregue ao proprietário para os devidos cuidados. Foram descolados nove militares e duas viaturas para atender esta ocorrência.

Fonte: Metrópoles