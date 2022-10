MT: Justiça prorroga emprego da Força Nacional em apoio à Funai em Terra Indígena

Sandra Manfrini (via Agência Estado)

O Ministério da Justiça autorizou a prorrogação, por 90 dias, do emprego da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional do Índio (Funai), na Terra Indígena Sararé, em Mato Grosso. Segundo Portaria, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 24, a Força Nacional deverá atuar nas atividades e nos serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, no período de 24 de outubro de 2022 a 21 de janeiro de 2023.