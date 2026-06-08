Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Cotidiano

publicidade
COTIDIANO

MPF aciona Justiça para que Hospital Albert Einstein atenda lei de cotas na residência médica

Escrito por Felipe de Paula (via Agência Estado)
Publicado em 08.06.2026, 15:08:00 Editado em 08.06.2026, 15:18:40
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública para obrigar o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, a implementar a política de cotas em seus programas de residência médica. O pedido inclui a abertura de editais complementares no processo seletivo de 2026, com reserva de vagas para pessoas com deficiência, negros, indígenas, quilombolas e pessoas trans.

A reportagem pediu manifestação do hospital sobre a ação movida pela Procuradoria. O espaço está aberto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A procuradora da República Ana Letícia Absy, que subscreve a ação, afirma que o Einstein recebe benefícios públicos indiretos por meio de imunidades tributárias federais. Segundo o MPF, o hospital possui certificação de entidade beneficente e atua no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio de programas de apoio à rede pública, o que garante isenção de contribuições federais destinadas à seguridade social.

"Tal fato afasta qualquer alegação de que seus programas de residência médica seriam atos de gestão puramente privados ou imunes ao controle estatal", afirma o documento.

Segundo a ação, no processo seletivo de 2026, o Hospital Albert Einstein deixou de reservar vagas para grupos minoritários e vulnerabilizados, em desacordo com as normas do Ministério da Saúde.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O MPF sustenta que, ao receber benefícios fiscais e atuar em programas financiados com recursos públicos, o hospital assume obrigações relacionadas à promoção da igualdade e da redução de desigualdades históricas.

"Trata-se, portanto, de um duplo reconhecimento estatal que não apenas qualifica a atuação da instituição no campo da saúde e da educação, mas também lhe impõe deveres específicos de alinhamento às políticas públicas e aos objetivos constitucionais voltados à promoção de direitos fundamentais. O gozo de benefícios fiscais e a utilização de recursos públicos conferem à entidade obrigações positivas correlatas, que incluem a adoção de medidas concretas voltadas à promoção da igualdade material e à redução de desigualdades históricas", afirma a Procuradoria.

Dados do estudo "Demografia Médica no Brasil 2023", coordenado pela Faculdade de Medicina da USP em parceria com a Associação Médica Brasileira, mostram que pessoas negras ocupam 27,5% das vagas de residência médica no país, apesar de representarem a maioria da população. Em contrapartida, 70,1% dos médicos residentes se declaram brancos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A ação foi distribuída para a 8ª Vara Cível Federal de São Paulo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
SAÚDE/MPF/POLÍTICA/COTAS/HOSPITAL/RESIDÊNCIA MÉDICA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Cotidiano

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV