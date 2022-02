MP-RJ divulga lista de desaparecidos em Petrópolis; mortes chegam a 104

Da Redação

A forte chuva que atingiu a cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, na terça-feira, dia 15 causou a morte de pelo menos 104 pessoas. Outras 24 pessoas foram resgatadas com vida, mas ainda há buscas na região e alerta climatológico. O número de óbitos foi atualizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado nesta quinta-feira, 17.

continua após publicidade .

A prefeitura de Petrópolis e o governo do Estado do Rio não haviam divulgado, até a noite desta quarta-feira, 16, nenhuma lista de pessoas desaparecidas em razão das chuvas que atingiram a cidade serrana. Mas o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ) compôs uma lista que, até o início da noite desta quarta-feira, era composta pelos nomes de 35 desaparecidos em decorrência das chuvas.

O cadastramento está sendo feito pelo Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do MP-RJ), que está mobilizado em sua central de atendimento. As informações sobre desaparecidos são recebidas pelos canais de comunicação do Programa pelo telefone (0xx21) 2262-1049, pelo e-mail atendimento.plid@mprj.mp.br e pelo site: www.mprj.mp.br/todos-projetos/plid.

continua após publicidade .

A partir do cadastro no banco de dados do Programa, as informações e características físicas dos desaparecidos compartilhadas por parentes e familiares são checadas junto aos demais bancos de dados oficiais. Há uma equipe integrada por servidores e promotores de Justiça no Hospital Alcides Carneiro, no bairro Corrêas, e no Instituto Médico Legal da cidade, na Rua Vigário Corrêa.