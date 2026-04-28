MP do Paraguai denuncia ex-namorado por feminicídio contra estudante brasileira de SC

*Alerta: o texto abaixo aborda temas sensíveis como violência contra a mulher, violência doméstica e estupro. Se você se identifica ou conhece alguém que está passando por esse tipo de problema, ligue 180 e denuncie.

O Ministério Público do Paraguai apresentou nesta segunda-feira, 27, uma denúncia contra Vitor Rangel Aguiar, estudante brasileiro de medicina, pelo feminicídio da ex-namorada, Julia Vitoria Sobierai Cardoso, também brasileira que estudava medicina em Ciudad del Este. Julia, de 23 anos, foi encontrada morta na última sexta-feira, 24. O Estadão não conseguiu localizar a defesa de Aguiar.

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Assim como o Brasil, o Paraguai tipifica o feminicídio como uma especificidade criminal. O Ministério Público do país vizinho afirmou ter reunido diversas provas contra Aguiar e pediu que o homem de 27 anos fosse declarado como foragido e preso preventivamente, caso capturado. Ele não foi encontrado pelas autoridades após o crime e a suspeita é que tenha voltado ao Brasil.

Julia foi encontrada morta por uma colega de apartamento com quem dividia a residência no bairro Obrero, Área 3. Segundo o promotor responsável pelo caso, Osvaldo Zaracho, ouvido pela imprensa local, a vítima foi atingida por 67 facadas, sendo 60 ferimentos provocados por uma tesoura e sete por uma faca. Uma tesoura e uma faca possivelmente usadas no crime foram apreendidas no local.

De acordo com a polícia paraguaia, a companheira de apartamento relatou ter ouvido uma discussão proveniente do quarto onde Julia Vitoria estava com o ex-namorado. Ela bateu na porta para perguntar o que estava acontecendo e o jovem respondeu que a discussão provinha de outro apartamento.

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A polícia relatou ter encontrado pegadas de sangue de calçados e pés descalços no quarto. Os dois haviam encerrado um relacionamento há quatro meses e ele tentava reatar o namoro.

Natural de Chapecó, em Santa Catarina, Julia Vitoria Sobierai Cardoso deixou familiares em Navegantes, no litoral do Estado. Ela se mudou para o Paraguai em 2025 para realizar o sonho de se tornar médica pediatra e era aluna da Universidad de la Integracíon de las Américas (Unida). Os colegas a descrevem como estudante focada e alegre. Julia foi velada na última segunda-feira, 27.