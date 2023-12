MP denuncia homem que matou outro por causa de ursinho de máquina

O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou, nesta segunda-feira (4), Fabrício da Costa Pinto Conceição, de 29 anos, por assassinato com duas qualificações, com motivo insignificante e impossibilidade de defesa da vítima. A determinação veio da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Mulher que fingia ter 14 anos para abusar de menino vai presa

Fabrício matou Lindomar Riva, de 53 anos, no começo de novembro, durante uma briga dentro da loja de conveniência de um posto de gasolina na Estrada do Mato Alto, em Campo Grande, zona oeste do Rio. Segundo a acusação, a discussão entre os dois ocorreu por causa do uso de uma máquina de pegar bichinhos de pelúcia do estabelecimento.

continua após publicidade

As investigações também revelaram que Lindomar conseguiu pegar os objetos na máquina e Fabrício, não. Irritado, Fabrício foi até o carro, pegou uma arma e ficou do lado de fora da loja esperando a vítima sair. Quando saiu, após outro desentendimento, Lindomar foi surpreendido pelos disparos.

"A periculosidade do acusado se constata pela grave e violenta conduta praticada por ele, de modo que a sua prisão é capaz de garantir a tranquilidade dos moradores da região em que ocorreu o fato", destaca um trecho da decisão do Ministério Público.

Fabrício continua fugitivo. Há um mandado de prisão temporária emitido contra ele. O Disque Denúncia divulgou um cartaz pedindo informações que levem à captura dele. Quem tiver notícias pode entrar em contato, de forma anônima, pelo (021) - 2253 1177. A delegacia de homicídios da Capital está investigando o caso.

Siga o TNOnline no Google News