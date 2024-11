Movimentação de cargas em ferrovias tem melhor resultado desde 2018

Em agosto, as ferrovias brasileiras registraram o maior volume de cargas transportadas dos últimos seis anos. Os dados do Panorama Transportes da Infra S.A., publicado na quinta-feira (24/10), mostram que o setor atingiu a marca com 52,47 milhões de toneladas úteis, resultado, 9,6% superior ao de agosto de 2023.

continua após publicidade

No acumulado dos oito primeiros meses de 2024, a alta já chega a 4,96% e representa um total de 254,14 milhões de toneladas úteis até o momento.

No setor aéreo, as cargas pagas movimentadas tiveram alta de 12% em relação a agosto de 2023, com 120,8 milhões de quilos em 2024, a variação anual desse setor acumulou alta de 9,1%.

continua após publicidade

Outro destaque do mês é a movimentação de combustíveis e derivados pelo transporte rodoviário. O crescimento em agosto ultrapassou a marca de 12%, com 7,7 milhões de metros cúbicos transportados. No ano, o valor chega 54,4 milhões de metros cúbicos, 10,2% a mais do que no mesmo período de 2023.

Além dos crescimentos em volume de cargas transportadas, o setor de transportes gerou 13.663 admissões formais em agosto de 2024, com destaque para com 11.567 novas contratações de profissionais que atuam no transporte rodoviário de cargas.

Investimentos

continua após publicidade

Nos oito primeiros meses de 2024, o Governo Federal investiu R$ 99,7 milhões em ferrovias, 22,6% acima do realizado em 2023. Desse total, R$ 75,26 milhões foram aplicados pela Infra S.A. nas obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, na Bahia. O resultado é 12,43% superior ao investido no empreendimento em 2023.

Atualmente, a empresa atua na construção de um trecho de 137 quilômetros de extensão, entre municípios baianos de Caetité e Bom Jesus da Lapa. O valor total dos investimentos previstos nessa etapa é de R$ 365 milhões.

Os investimentos federais no setor rodoviário, aeroviário e aquaviário também registraram altas de 9,8%, 67,2% e 28%, respectivamente.

Siga o TNOnline no Google News