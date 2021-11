Mourão diz que garimpo no Rio Madeira já foi devidamente dispersado

Da Redação

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda, 29, que o garimpo no Rio Madeira "já foi devidamente dispersado". Como mostrou mais cedo o Estadão/Broadcast Político, após três dias de ações contra balsas clandestinas, a Operação Uiara destruiu 131 dragas, principal equipamento usado nas embarcações de garimpo.

continua após publicidade .

"O garimpo já foi devidamente dispersado, vamos dizer assim. Mas tem que manter vigilância constante, porque tem ouro lá. Se não houver vigilância constante, o pessoal volta", afirmou Mourão na chegada ao Palácio do Planalto. "Tinha que ter feito da forma como foi. Quem está ilegal, tem que ter equipamento destruído ou apreendido", acrescentou.

O general ainda defendeu a decisão do governo, anunciada na noite de sexta-feira, de fechar as fronteiras aéreas com seis países da África em razão da nova variante do coronavírus. "Até que a gente tenha informações, dados mais consistentes, tem que ter uma prevenção", declarou aos jornalistas.

continua após publicidade .

Questionado se o governo poderia exigir o chamado "passaporte da vacina", medida rechaçada pelo presidente Jair Bolsonaro, Mourão evitou tomar uma posição sobre o tema. "O governo Vai exigir teste de PCR, como está exigindo para todo mundo. "É uma decisão que compete ao presidente da República".