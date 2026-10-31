Motoristas são alvo de mensagens falsas de multa no Detran

Segundo o órgão, os criminosos usam o nome da instituição para induzir vítimas a fazer transferências

Moradores do Distrito Federal receberam, nesta sexta-feira (30), mensagens falsas pelo WhatsApp sobre supostas multas em aberto no Detran ou com a União. O Detran-DF emitiu alerta de golpe e informou que não envia cobranças nem links de pagamento por terceiros. Segundo o órgão, os criminosos usam o nome da instituição para induzir vítimas a fazer transferências.

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O engenheiro mecânico Pedro do Carmo recebeu uma dessas mensagens durante a madrugada. "Chegou essa mensagem de um contato, com outro DDI, na foto tudo em espanhol, falando de débitos no Detran, com link para eu clicar. Achei estranho porque eu não tenho débito no Detran, eu confiro com frequência. Não faz sentido nenhum o Detran usar uma agência, uma operadora, ainda mais com DDI internacional. E não cliquei no link, eu não sei o que tem, o contato não é de confiança e as recomendações de segurança digital falam para você não clicar em link que você não conhece a procedência e aí eu bloqueei o contato e fiz uma denúncia. Coloquei lá na opção outros e falei que era uma tentativa de golpe.

A orientação é não clicar nos links, não realizar pagamentos e não informar dados pessoais ou bancários. Qualquer débito deve ser consultado apenas pelos canais oficiais.

Quem suspeitar de ter sido vítima da fraude deve registrar ocorrência policial e entrar em contato com a instituição financeira para contestar a operação. Também é importante guardar comprovantes e capturas de tela.

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