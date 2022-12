Motoristas enfrentam congestionamento nas estradas que ligam SP ao litoral

Redação, O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)

As principais estradas que ligam São Paulo ao litoral do Estado registram tráfego intenso de veículos e pontos de congestionamento ao longo desta sexta-feira, 30, às vésperas do réveillon.

Por volta das 17h30, a Rodovia dos Imigrantes contava com três pontos de congestionamento na pista que dá acesso ao litoral, entre os quilômetros 32 e 43, devido ao excesso de veículos. O trecho entre os quilômetros 46 e 58 também estava com tráfego lento no fim da tarde.

Os motoristas que tentam chegar ao litoral pela Rodovia Anchieta também enfrentam congestionamento entre os quilômetros 27 e 35. Nesta sexta-feira, uma das pistas que dá acesso à capital ainda teve o sentido invertido entre os quilômetros 55 e 40.

A situação se repete na Rodovia Padre Manoel de Nóbrega, que dá acesso a Praia Grande e ao litoral sul do Estado. Nela, o excesso de veículos gerou congestionamento entre os quilômetros 289 e 292.

A Ecovias estima que haverá tráfego de 610 mil a 737 mil veículos nas três rodovias ao longo do fim de semana. Para acelerar o fluxo, a concessionária reservou sete das dez faixas do sistema Anchieta-Imigrantes para uso exclusivo de quem vai ao litoral.

Na Rodovia Fernão Dias, a queda de uma carreta no quilômetro 84 interditou uma das faixas centrais e a pista da direita, no sentido São Paulo. As demais vias estão liberadas e com trânsito fluindo.

As estradas que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro também apresentam lentidão e tráfego intenso. Na BR-101, há congestionamento para quem vem ao Estado paulista em dois trechos (km 417 - km 419 e km 32 - km 42), nas alturas de Ubatuba e Itaguaí. Já a Rodovia Presidente Dutra também tem dois pontos com tráfego intenso (km 187 - km 184 e km 177 - km 183), ambos em Nova Iguaçu.