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Motorista viaja de MG a SP e descobre cadáver preso à roda da carreta no fim do trajeto

Vítima, que ainda não foi identificada, viajou presa à estrutura do veículo; motorista afirma que carregou a carga em Uberaba (MG)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Motorista viaja de MG a SP e descobre cadáver preso à roda da carreta no fim do trajeto
Autor O corpo do homem estava preso debaixo do caminhão - Foto: João Batista Timóteo/ G1

Um homem ainda não identificado foi encontrado morto e preso à roda de um caminhão em um pátio de veículos localizado em Cubatão, no litoral de São Paulo. A descoberta ocorreu após o motorista concluir uma viagem com uma carga de soja iniciada em Uberaba, em Minas Gerais. O caminhoneiro alegou aos policiais militares que não sabia da presença do corpo, afirmando que não realizou paradas na estrada e tampouco se envolveu em acidentes durante todo o trajeto.

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Segundo o boletim de ocorrência, o condutor só tomou conhecimento da situação ao acessar o estacionamento, situado na Rodovia Cônego Domêncio Rangoni. Ele foi alertado por outros motoristas que notaram algo estranho sendo arrastado debaixo da carreta. Imediatamente, uma equipe de resgate da concessionária que administra a via foi acionada e atestou o óbito ainda no local. A vítima não portava documentos de identificação e o corpo apresentava sinais evidentes de atropelamento.

Após a constatação da morte, a Polícia Civil solicitou a realização de perícia no pátio e no caminhão. O veículo foi liberado após os exames preliminares, enquanto o cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos que auxiliarão na identificação. O caso foi formalmente registrado na Delegacia de Polícia de Cubatão como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

Em nota, a empresa responsável pelo pátio de caminhões confirmou que sua equipe operacional identificou a ocorrência assim que o veículo se preparava para estacionar, acionando as autoridades competentes de imediato. A administração do espaço ressaltou que prestou todo o suporte inicial e segue colaborando integralmente com os órgãos policiais para a completa apuração dos fatos.

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Com informações: G1
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