Motorista vê 'dedos' em carroceria e salva homem de sequestro

Motorista percebeu que havia uma pessoa dentro da carroceria da caminhonete e chamou a PM

Um motorista conseguiu resgatar uma vítima de sequestro após ver dedos se mexendo para o lado de fora da carroceria de uma caminhonete fazendo sinais. A situação aconteceu no centro de Goiás. Segundo a Polícia Militar, a cena foi registrada em vídeo pelo condutor que trafegava pela BR-153 e acionou a polícia imediatamente. Um jovem de 18 anos foi preso e dois adolescentes de 17 e 16 anos apreendidos.

Conforme relato da PM, o motorista trafegava pela BR-153 na tarde desta sexta-feira (24), quando percebeu que tinha uma pessoa na carroceria da caminhonete que estava na sua frente. Ele filmou a vítima dando sinais com os dedos entre a borda da carroceria e lona que a cobria.

O motorista que flagrou a cena ligou para a polícia, que localizou a caminhonete e deu voz de parada. No entanto, o veículo acelerou para tentar fugir. Após cinco quilômetros, os agentes conseguiram realizar a abordagem.

No veículo estavam o jovem de 18 anos, outro de 17 e uma menina de 16 anos. Durante buscas no veículo, os policiais encontraram um homem de 50 anos com pés, mãos e boca amarrados dentro da carroceria da caminhonete.

Questionado sobre o que teria acontecido, a vítima contou que os suspeitos o renderam quando ele conversava com a adolescente. Ele descreve que os suspeitos o agrediram com socos e chutes, ameaçaram com uma faca e roubaram cerca de R$ 2 mil de uma de suas contas bancárias.

“Os suspeitos gastaram o dinheiro com motel, bebidas e drogas. A vítima permaneceu o tempo todo amarrada com cordas dentro da carroceria da caminhonete”, afirmou a PM.

Após o resgate, a vítima foi socorrida pela PM e levada para o Hospital Municipal de Itapaci.

Segundo a PM, o sequestro ocorreu em Ceres, a 203 km da capital, e os homens estavam indo para Itapaci. Além disso, informa que os suspeitos, que têm 18 e 17 anos, afirmaram que pretendiam criar uma conta Pix com os dados da vítima e sacar cerca de R$ 170 mil.

As informações são do G1.

