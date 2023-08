Motorista tenta matar aranha, perde controle do carro e capota veículo

Uma motorista de 58 anos capotou o veículo após tentar matar uma aranha, relatou a própria vítima ao Corpo de Bombeiros nesta quinta-feira (17).

Conforme os socorristas, a mulher disse que viu o animal no lado de dentro do para-brisa. Ela se assustou e perdeu o controle do automóvel. Não havia outras pessoas no carro. Quando a equipe chegou ao local, a motorista estava sentada ao lado de fora do veículo.

A vítima, que estava bastante nervosa durante o atendimento, também não detalhou a aparência do animal, nem o tamanho, com isso, a aranha não foi encontrada pelos bombeiros.

O acidente aconteceu por volta das 10h15, na rodovia SC-390 em Orleans, no bairro Santa Clara, no Sul de Santa Catarina. A condutora teve escoriações na perna direta, mas estava consciente e orientada.

